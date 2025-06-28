Украина. Премьер лига28 июня 2025, 20:13 |
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Не только потери. Александрия продлила контракт с хавбеком
Шостак получил новый договор от клуба
28 июня 2025, 20:13 |
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Клуб УПЛ Александрия, который готовится к выступлениям в еврокубках, объявил о подписании нового контракта с опорным хавбеком Денисом Шостаком.
Договор рассчитан до лета 2028 года.
В прошлом сезоне 22-летний Шостак провел 19 матчей, а всего отыграл за Александрию 36 матчей и забил 1 гол.
Александрия по итогам сезона уже потеряла тренера Руслана Ротаня, а также вратаря Георгия Ермакова, защитника Артема Шабанова, хавбека Ивана Калюжного и форварда Александра Филиппова.
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