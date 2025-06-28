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  4. Не только потери. Александрия продлила контракт с хавбеком
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 20:13 |
460
0

Не только потери. Александрия продлила контракт с хавбеком

Шостак получил новый договор от клуба

28 июня 2025, 20:13 |
460
0
Не только потери. Александрия продлила контракт с хавбеком
ФК Александрия

Клуб УПЛ Александрия, который готовится к выступлениям в еврокубках, объявил о подписании нового контракта с опорным хавбеком Денисом Шостаком.

Договор рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне 22-летний Шостак провел 19 матчей, а всего отыграл за Александрию 36 матчей и забил 1 гол.

Александрия по итогам сезона уже потеряла тренера Руслана Ротаня, а также вратаря Георгия Ермакова, защитника Артема Шабанова, хавбека Ивана Калюжного и форварда Александра Филиппова.

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Денис Шостак Александрия продление контракта Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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