Не только потери. Александрия продлила контракт с хавбеком

Клуб УПЛ Александрия, который готовится к выступлениям в еврокубках, объявил о подписании нового контракта с опорным хавбеком Денисом Шостаком.

Договор рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне 22-летний Шостак провел 19 матчей, а всего отыграл за Александрию 36 матчей и забил 1 гол.

Александрия по итогам сезона уже потеряла тренера Руслана Ротаня, а также вратаря Георгия Ермакова, защитника Артема Шабанова, хавбека Ивана Калюжного и форварда Александра Филиппова.