Ничья в Филадельфии. Палмейрас и Ботафого голов в первом тайме не забили

В субботу, 28 июня, проходит первый поединок в 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором играют две бразильские команды – «Палмейрас» и «Ботафого».

Матч проходит в городе Филадельфия на арене «Линкольн Файненшел Филд».

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Игра началась в 19:00 по киевскому времени. Завершился первый тайм, где команды голов не забивали – сухая ничья 0:0.

В четвертьфинале победитель этой пары будет играть против «Бенфики» или «Челси».