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28 июня 2025, 19:39 | Обновлено 28 июня 2025, 19:40
135
1

ВИДЕО. Сын Роналду отпразновал день рождения с бутылкой шампанского

Криштиану Роналду-младший отметил своё 15-летие

28 июня 2025, 19:39 | Обновлено 28 июня 2025, 19:40
135
1
ВИДЕО. Сын Роналду отпразновал день рождения с бутылкой шампанского
Instagram. Криштиану Роналду-младший и Криштиану Роналду

Сын Криштиану РоналдуКриштиану Роналду-младший – 17 июня отметил своё 15-летие.

В сети появилось видео, на котором сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии, открывает шампанское саблей.

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«Открыть бутылку шампанского саблей в 15 лет — лол, в чём вообще смысл?», – написал один из пользователей.

На что ему ответили, что шампанское безалкогольное.

Напомним, что сын Криштиану играет в академии «Аль-Насра» и уже выступал за сборную Португалии U-15.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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GloryUkraine
І що? На відео в шортах на природі, а не в якомусь крутому ресторані. Тобто ніяких понтів.
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