ВИДЕО. Сын Роналду отпразновал день рождения с бутылкой шампанского
Криштиану Роналду-младший отметил своё 15-летие
Сын Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младший – 17 июня отметил своё 15-летие.
В сети появилось видео, на котором сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии, открывает шампанское саблей.
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«Открыть бутылку шампанского саблей в 15 лет — лол, в чём вообще смысл?», – написал один из пользователей.
На что ему ответили, что шампанское безалкогольное.
Напомним, что сын Криштиану играет в академии «Аль-Насра» и уже выступал за сборную Португалии U-15.
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