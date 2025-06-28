ВИДЕО. Сын Роналду отпразновал день рождения с бутылкой шампанского

Сын Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младший – 17 июня отметил своё 15-летие.

В сети появилось видео, на котором сын нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии, открывает шампанское саблей.

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«Открыть бутылку шампанского саблей в 15 лет — лол, в чём вообще смысл?», – написал один из пользователей.

На что ему ответили, что шампанское безалкогольное.

Напомним, что сын Криштиану играет в академии «Аль-Насра» и уже выступал за сборную Португалии U-15.