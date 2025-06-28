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  4. Девушка игрока сборной Украины покоряет Ибицу в мини-бикини: яркие кадры
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28 июня 2025, 18:58 |
1145
1

Девушка игрока сборной Украины покоряет Ибицу в мини-бикини: яркие кадры

Девушка Владислава Велетня впечатляет своей красотой

28 июня 2025, 18:58 |
1145
1
Девушка игрока сборной Украины покоряет Ибицу в мини-бикини: яркие кадры
Instagram. Карина Проценко

Карина Проценко, девушка футболиста «Колоса» и молодёжной сборной Украины Владислава Велетня, после Евро-2025 отдыхает в Ibiza Beach Club в Одессе.

В Instagram она выложила фото и видео в розовом купальнике, вызвавшие бурную реакцию, в том числе от девушки Эдуарда Козика.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На Евро-2025 Владислав сыграл лишь один матч — против Финляндии, где отдал голевую передачу.

Причины его отсутствия в других играх остались неизвестными.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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andeka1968
Ця дівчина також грала на євро?
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