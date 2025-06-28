Девушка игрока сборной Украины покоряет Ибицу в мини-бикини: яркие кадры

Карина Проценко, девушка футболиста «Колоса» и молодёжной сборной Украины Владислава Велетня, после Евро-2025 отдыхает в Ibiza Beach Club в Одессе.

В Instagram она выложила фото и видео в розовом купальнике, вызвавшие бурную реакцию, в том числе от девушки Эдуарда Козика.

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На Евро-2025 Владислав сыграл лишь один матч — против Финляндии, где отдал голевую передачу.

Причины его отсутствия в других играх остались неизвестными.