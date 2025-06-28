Другие новости28 июня 2025, 18:58 |
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Девушка игрока сборной Украины покоряет Ибицу в мини-бикини: яркие кадры
Девушка Владислава Велетня впечатляет своей красотой
28 июня 2025, 18:58 |
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Карина Проценко, девушка футболиста «Колоса» и молодёжной сборной Украины Владислава Велетня, после Евро-2025 отдыхает в Ibiza Beach Club в Одессе.
В Instagram она выложила фото и видео в розовом купальнике, вызвавшие бурную реакцию, в том числе от девушки Эдуарда Козика.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На Евро-2025 Владислав сыграл лишь один матч — против Финляндии, где отдал голевую передачу.
Причины его отсутствия в других играх остались неизвестными.
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