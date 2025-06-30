МЮ давал за форварда 62 миллиона и получил отказ. Игрок хочет уйти

Манчестер Юнайтед сделал второе предложение Брентфорду по поводу форварда Бриана Мбемо и снова получил отказ.

МЮ ранее предлагал около 55 миллионов фунтов, а теперь давал 62,5 миллиона, но скромный клуб АПЛ пока не готов расставаться с одним из лидеров.

Манчестер Юнайтед за 62,5 миллиона этим летом уже приобрел нападающего Вулверхэмптона Матеуса Кунью. Ожидается, что МЮ вернется с третьим предложением, а сам Мбемо просит Брентфорд о трансфере.

В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 20 голов и сделал 9 ассистов.