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  4. МЮ давал за форварда 62 миллиона и получил отказ. Игрок хочет уйти
Англия
30 июня 2025, 20:54 | Обновлено 30 июня 2025, 21:08
1461
0

МЮ давал за форварда 62 миллиона и получил отказ. Игрок хочет уйти

Брентфорд не торопится отдавать Мбемо

30 июня 2025, 20:54 | Обновлено 30 июня 2025, 21:08
1461
0
МЮ давал за форварда 62 миллиона и получил отказ. Игрок хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Манчестер Юнайтед сделал второе предложение Брентфорду по поводу форварда Бриана Мбемо и снова получил отказ.

МЮ ранее предлагал около 55 миллионов фунтов, а теперь давал 62,5 миллиона, но скромный клуб АПЛ пока не готов расставаться с одним из лидеров.

Манчестер Юнайтед за 62,5 миллиона этим летом уже приобрел нападающего Вулверхэмптона Матеуса Кунью. Ожидается, что МЮ вернется с третьим предложением, а сам Мбемо просит Брентфорд о трансфере.

В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 20 голов и сделал 9 ассистов.

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Бриан Мбемо Манчестер Юнайтед Брентфорд трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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