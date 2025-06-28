34-й номер рейтинга ATP выиграл первый трофей с 2023 года

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор (АТР 34) стал чемпионом травяного турнира АТР 250 на Мальорке, Испания.

В финале нидерландец переиграл представителя Франции Корентена Муте (АТР 83) за 1 час и 47 минут.

ATP 250 Мальорка. Трава, финал

Корентен Муте (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды) [4] – 5:7, 6:7 (3:7)

Это была третья встреча соперников. Грикспор одержал третью победу в очных противостояниях с Корентеном.

Таллон завоевал третий трофей в карьере и первый с 2023 года. 28-летний Грикспор стал самым возрастным чемпионом на кортах Мальорки.

На следующей неделе и Грикспор, и Муте стартуют на Уимблдоне-2025. Таллон в первом раунде поборется с Дженсоном Бруксби, а Корентен выйдет на корт против Франсиско Комесаньи.