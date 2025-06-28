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ATP
28 июня 2025, 18:43 | Обновлено 28 июня 2025, 18:44
255
0

34-й номер рейтинга ATP выиграл первый трофей с 2023 года

Таллон Грикспор в финале соревнований АТР 250 на Мальорке переиграл Корентена Муте

28 июня 2025, 18:43 | Обновлено 28 июня 2025, 18:44
255
0
34-й номер рейтинга ATP выиграл первый трофей с 2023 года
ATP. Таллон Грикспор

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор (АТР 34) стал чемпионом травяного турнира АТР 250 на Мальорке, Испания.

В финале нидерландец переиграл представителя Франции Корентена Муте (АТР 83) за 1 час и 47 минут.

ATP 250 Мальорка. Трава, финал

Корентен Муте (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды) [4] – 5:7, 6:7 (3:7)

Это была третья встреча соперников. Грикспор одержал третью победу в очных противостояниях с Корентеном.

Таллон завоевал третий трофей в карьере и первый с 2023 года. 28-летний Грикспор стал самым возрастным чемпионом на кортах Мальорки.

На следующей неделе и Грикспор, и Муте стартуют на Уимблдоне-2025. Таллон в первом раунде поборется с Дженсоном Бруксби, а Корентен выйдет на корт против Франсиско Комесаньи.

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Таллон Грикспор Корентен Муте ATP Мальорка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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