Тренер Ювентуса про 2:5 от Ман Сити: «Они тратят по 100 млн на игрока»
Тудор признает, что его команда слабее
В матче последнего тура группового этапа Клубного чемпионата мира Ювентус проиграл Манчестер Сити со счетом 2:5, а тренер Игор Тудор согласен с тем, что поражение справедливое.
«Мы отдали все силы, но с таким соперником нам нужно было сыграть идеально. Они тратят по 100 миллионов на игрока тогда, когда им хочется. Их игроки сильнее наших».
«Победить можно в любой ситуации, но должно сойтись много условий, которые в этот раз не сошлись. Все же мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире», – сказал Тудор.
Несмотря на поражение, туринская команда вышла в плей-офф, где сыграет против Реала.
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