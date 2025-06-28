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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 17:47 | Обновлено 28 июня 2025, 17:55
251
0

Тренер Ювентуса про 2:5 от Ман Сити: «Они тратят по 100 млн на игрока»

Тудор признает, что его команда слабее

28 июня 2025, 17:47 | Обновлено 28 июня 2025, 17:55
251
0
Тренер Ювентуса про 2:5 от Ман Сити: «Они тратят по 100 млн на игрока»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

В матче последнего тура группового этапа Клубного чемпионата мира Ювентус проиграл Манчестер Сити со счетом 2:5, а тренер Игор Тудор согласен с тем, что поражение справедливое.

«Мы отдали все силы, но с таким соперником нам нужно было сыграть идеально. Они тратят по 100 миллионов на игрока тогда, когда им хочется. Их игроки сильнее наших».

«Победить можно в любой ситуации, но должно сойтись много условий, которые в этот раз не сошлись. Все же мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире», – сказал Тудор.

Несмотря на поражение, туринская команда вышла в плей-офф, где сыграет против Реала.

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Ювентус Игор Тудор Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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