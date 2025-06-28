У Жироны проблемы с трансферами. Все из-за Манчестер Сити и УЕФА

Жирона нынешним летом еще не подписала ни одного новичка и пока не близка к трансферу.

Сообщается, что в клубе ждут решение УЕФА, который должен разрешить переходы игроков из Манчестер Сити.

В прошлом сезоне Жирона получила запрет на трансфер игроков из манчестерского клуба из-за того, что команды с одним владельцем играли в Лиге чемпионов.

Однако Жирона в сезоне 2025/26 не будет играть в еврокубках, поэтому руководство ждет, когда УЕФА снимет ограничения на переходы футболистов между командами.

Тогда в Жироне смогут понимать, каких игроков можно взять у Сити и какие позиции останутся для усиления.

Известно, что согласована аренда хавбека Клаудио Эчеверри, но пока переход застопорился из-за решения УЕФА.