У Жироны проблемы с трансферами. Все из-за Манчестер Сити и УЕФА
Клубу все еще запрещено брать игроков из Манчестер Сити
Жирона нынешним летом еще не подписала ни одного новичка и пока не близка к трансферу.
Сообщается, что в клубе ждут решение УЕФА, который должен разрешить переходы игроков из Манчестер Сити.
В прошлом сезоне Жирона получила запрет на трансфер игроков из манчестерского клуба из-за того, что команды с одним владельцем играли в Лиге чемпионов.
Однако Жирона в сезоне 2025/26 не будет играть в еврокубках, поэтому руководство ждет, когда УЕФА снимет ограничения на переходы футболистов между командами.
Тогда в Жироне смогут понимать, каких игроков можно взять у Сити и какие позиции останутся для усиления.
Известно, что согласована аренда хавбека Клаудио Эчеверри, но пока переход застопорился из-за решения УЕФА.
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