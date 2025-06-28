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Испания
28 июня 2025, 19:15 | Обновлено 28 июня 2025, 19:18
512
0

У Жироны проблемы с трансферами. Все из-за Манчестер Сити и УЕФА

Клубу все еще запрещено брать игроков из Манчестер Сити

28 июня 2025, 19:15 | Обновлено 28 июня 2025, 19:18
512
0
У Жироны проблемы с трансферами. Все из-за Манчестер Сити и УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона нынешним летом еще не подписала ни одного новичка и пока не близка к трансферу.

Сообщается, что в клубе ждут решение УЕФА, который должен разрешить переходы игроков из Манчестер Сити.

В прошлом сезоне Жирона получила запрет на трансфер игроков из манчестерского клуба из-за того, что команды с одним владельцем играли в Лиге чемпионов.

Однако Жирона в сезоне 2025/26 не будет играть в еврокубках, поэтому руководство ждет, когда УЕФА снимет ограничения на переходы футболистов между командами.

Тогда в Жироне смогут понимать, каких игроков можно взять у Сити и какие позиции останутся для усиления.

Известно, что согласована аренда хавбека Клаудио Эчеверри, но пока переход застопорился из-за решения УЕФА.

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Жирона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Английская Премьер-лига Ла Лига УЕФА
Иван Зинченко Источник: AS
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