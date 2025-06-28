Тренер Шахтера: «Мы всегда были машиной для побед. А тут случилось такое»
Пятов надеется, что третье место в УПЛ больше не повторится
Легендарный в прошлом игрок Шахтера, а ныне тренер вратарей команды Андрей Пятов 28 июня празднует день рождения.
Специалист надеется, что больше команда не будет разочаровывать болельщиков и не опустится на третье место в чемпионате Украины.
– Какие цели и планы имеешь на этот год?
– Главное, чтобы команда выигрывала – у нас всегда только такие цели. В «Шахтере» это как ДНК – только победы. Поэтому я понимаю: должен делать все, что от меня зависит, чтобы наши голкиперы держали высокий уровень, который клуб держит последние 15-20 лет.
– Какой вы хотите видеть команду в первом официальном матче, но также и в сезоне?
– Голодной. Голодной к трофеям, к своей игре, к победам. Потому что «Шахтер» всегда был такой машиной для побед, мы доминировали и доминируем в последние 15–20 лет, но вы же видите, что случилось: третье место – это показатель. Поэтому мы должны задуматься и снова быть голодными к победе, чтобы такого больше не произошло.
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