Тренер Шахтера: «Мы всегда были машиной для побед. А тут случилось такое»

Легендарный в прошлом игрок Шахтера, а ныне тренер вратарей команды Андрей Пятов 28 июня празднует день рождения.

Специалист надеется, что больше команда не будет разочаровывать болельщиков и не опустится на третье место в чемпионате Украины.

– Какие цели и планы имеешь на этот год?

– Главное, чтобы команда выигрывала – у нас всегда только такие цели. В «Шахтере» это как ДНК – только победы. Поэтому я понимаю: должен делать все, что от меня зависит, чтобы наши голкиперы держали высокий уровень, который клуб держит последние 15-20 лет.

– Какой вы хотите видеть команду в первом официальном матче, но также и в сезоне?

– Голодной. Голодной к трофеям, к своей игре, к победам. Потому что «Шахтер» всегда был такой машиной для побед, мы доминировали и доминируем в последние 15–20 лет, но вы же видите, что случилось: третье место – это показатель. Поэтому мы должны задуматься и снова быть голодными к победе, чтобы такого больше не произошло.