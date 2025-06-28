Йожеф САБО: «Леоненко такие вещи порой говорит, что на голову не натянешь»
Легендарному коучу не нравятся резкие высказывания Виктора
Легендарный тренер Йожеф Сабо отреагировал на дерзкие высказывания Виктора Леоненко, постоянно критикующего разных футболистов. Специалист прокомментировал некоторые высказывания Олега Лужного в автобиографии.
«Время прошло, а они начинают что-то рассказывать. Половина – правда, половина – нет. Вон Леоненко такие вещи иногда говорит, что на голову не натянешь. Пусть о себе рассказывают, а не о других», – сказал Йожеф.
Йожеф возглавлял Динамо пять раз: 1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005 и 2007 годах. Леоненко в бело-синей футболке с буквой «Д» на сердце отыграл 129 игр: 79 точных ударов, 20 результативных передач.
Ранее Виктор Леоненко заявил, что Суркисы не отпустили в европейский клуб.
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