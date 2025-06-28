Йожеф САБО: «Леоненко такие вещи порой говорит, что на голову не натянешь»

Легендарный тренер Йожеф Сабо отреагировал на дерзкие высказывания Виктора Леоненко, постоянно критикующего разных футболистов. Специалист прокомментировал некоторые высказывания Олега Лужного в автобиографии.

«Время прошло, а они начинают что-то рассказывать. Половина – правда, половина – нет. Вон Леоненко такие вещи иногда говорит, что на голову не натянешь. Пусть о себе рассказывают, а не о других», – сказал Йожеф.

Йожеф возглавлял Динамо пять раз: 1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005 и 2007 годах. Леоненко в бело-синей футболке с буквой «Д» на сердце отыграл 129 игр: 79 точных ударов, 20 результативных передач.

Ранее Виктор Леоненко заявил, что Суркисы не отпустили в европейский клуб.