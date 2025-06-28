Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперником был не Шахтер. Динамо U-16 стало чемпионом Украины
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 17:15 | Обновлено 28 июня 2025, 17:26
708
2

Соперником был не Шахтер. Динамо U-16 стало чемпионом Украины

В финале обыграли команду ЛНЗ

28 июня 2025, 17:15 | Обновлено 28 июня 2025, 17:26
708
2
Соперником был не Шахтер. Динамо U-16 стало чемпионом Украины
УАФ

Завершился турнир чемпионата Украины в рамках детско-юношеской футбольной лиги. Чемпионом страны стала команда Динамо U-16, которая в финале обыграла ЛНЗ U-16.

На пути в финал киевляне выбили Кривбасс, а их соперник прошел Шахтер.

В матче за третье место Шахтер обыграл Кривбасс 4:0.

ДЮФЛУ U16, финальный турнир. Финал

«Динамо» U16 – ЛНЗ U16 – 3:0 (1:0)
Голы: Онисько (26), Бурлака (57, автогол), Квиквиния (80, с пен.)

Динамо: 1. Пожар, 2. Сорочинский, 5. Соломченко, 6. Царичанский, 17. Паринов, 4. Гурин, 10. Дячок (22. Климюк, 76), 11. Буравцов (24. Онищенко, 63), 9. Титенко (7. Квиквиния, 63), 18. Онисько (25. Яворенко, 70), 21. Юрченко (19. Абрамов, 80)

По теме:
Динамо отправилось на сбор в Австрию. Кому даст шанс Шовковский
Йожеф САБО: «Леоненко такие вещи порой говорит, что на голову не натянешь»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок ЛНЗ и Металлиста перебрался в клуб из Казахстана
Динамо Киев Динамо Киев U-16 ЛНЗ Черкассы детско-юношеский футбол
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Бокс | 28 июня 2025, 03:08 2
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»

Хорват – о реванше между Усиком и Дюбуа

Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Футбол | 28 июня 2025, 09:30 11
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил

Украинец может получить дисквалификацию на четыре года

Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
Футбол | 28.06.2025, 10:25
Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Футбол | 28.06.2025, 02:50
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Источник: в Бенфике возлагают большие надежды на Трубина в матче с Челси
Футбол | 28.06.2025, 17:16
Источник: в Бенфике возлагают большие надежды на Трубина в матче с Челси
Источник: в Бенфике возлагают большие надежды на Трубина в матче с Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
"Не Шахтар"? Яка шокуюча новина! А що, був варіант, що після вльоту від ЛНЗ Шахті все одно могли дозволити зіграти у фіналі, але не дозволили? Просто звіри, а не люди. В шубах.
.
Динамо цього сезону зібрало все золото (крім одного). Шахтар цього сезону зібрав усю бронзу (крім одного срібла). Казав же на днях: "треті" - це тепер їхній тренд :Ь
Ответить
+2
serhiy1
А де Шахтар,де ?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
27.06.2025, 07:40 9
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
ПОВОРОЗНЮК: «Знаете, почему у Порошенко нет футбольного клуба?»
27.06.2025, 08:20 72
Футбол
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
27.06.2025, 08:56 1
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Японией?
27.06.2025, 18:45
Волейбол
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
27.06.2025, 12:13
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
26.06.2025, 20:45 1
Волейбол
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
27.06.2025, 23:12
Футбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем