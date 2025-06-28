Соперником был не Шахтер. Динамо U-16 стало чемпионом Украины

Завершился турнир чемпионата Украины в рамках детско-юношеской футбольной лиги. Чемпионом страны стала команда Динамо U-16, которая в финале обыграла ЛНЗ U-16.

На пути в финал киевляне выбили Кривбасс, а их соперник прошел Шахтер.

В матче за третье место Шахтер обыграл Кривбасс 4:0.

ДЮФЛУ U16, финальный турнир. Финал

«Динамо» U16 – ЛНЗ U16 – 3:0 (1:0)

Голы: Онисько (26), Бурлака (57, автогол), Квиквиния (80, с пен.)

Динамо: 1. Пожар, 2. Сорочинский, 5. Соломченко, 6. Царичанский, 17. Паринов, 4. Гурин, 10. Дячок (22. Климюк, 76), 11. Буравцов (24. Онищенко, 63), 9. Титенко (7. Квиквиния, 63), 18. Онисько (25. Яворенко, 70), 21. Юрченко (19. Абрамов, 80)