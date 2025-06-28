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  4. Майя Джойнт – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 июня 2025, 14:23 |
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Майя Джойнт – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Истборне

28 июня 2025, 14:23 |
60
0
Майя Джойнт – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

28 июня состоится финальный матч на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В 15:30 на центральный корт выйдут Майя Джойнт (Австралия, WTA 51) и Александра Эала (Филиппины, WTA 74).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.

Видоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Майя Джойнт Александра Эала смотреть онлайн WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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