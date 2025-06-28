WTA28 июня 2025, 14:23 |
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Майя Джойнт – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Истборне
28 июня 2025, 14:23 |
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28 июня состоится финальный матч на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В 15:30 на центральный корт выйдут Майя Джойнт (Австралия, WTA 51) и Александра Эала (Филиппины, WTA 74).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.
Видоплеер трансляции будет добавлен позже...
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