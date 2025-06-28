СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня

В субботу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Палмейрас – Ботафого

2.29 – 3.01 – 3.90

22:00 Англия U-21 – Германия U-21

2.63 – 3.48 – 2.79

23:00 Бенфика – Челси

3.45 – 3.51 – 2.22

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 Украина (Ж) – Швеция (Ж)

1.99 – 1.77

ТЕННИС

14:30 Джессика Пегула – Ига Свентек

2.77 – 1.45

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