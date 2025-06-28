СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Палмейрас – Ботафого
22:00 Англия U-21 – Германия U-21
23:00 Бенфика – Челси
ВОЛЕЙБОЛ
20:00 Украина (Ж) – Швеция (Ж)
ТЕННИС
14:30 Джессика Пегула – Ига Свентек
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