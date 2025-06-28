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28 июня 2025, 14:15 |
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 июня 2025, 14:15 |
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

В субботу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Палмейрас – Ботафого

Ggbet 2.29 – 3.01 – 3.90

22:00 Англия U-21 – Германия U-21

Ggbet 2.63 – 3.48 – 2.79

23:00 Бенфика – Челси

Ggbet 3.45 – 3.51 – 2.22

ВОЛЕЙБОЛ

20:00 Украина (Ж) – Швеция (Ж)

Ggbet 1.99 – 1.77

ТЕННИС

14:30 Джессика Пегула – Ига Свентек

Ggbet 2.77 – 1.45

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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