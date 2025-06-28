Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джессика Пегула – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 июня 2025, 13:48 |
58
0

Джессика Пегула – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

28 июня 2025, 13:48 |
58
0
Джессика Пегула – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится финальный матч.

Ориентировочно в 14:30 на центральный корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 3) и Ига Свентек (Польша, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 6:4 в пользу Свентек.

Победительница противостояния выиграет трофей немецкого пятисотника.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Джессика Пегула – Ига Свентек. Прогноз на финал WTA 500 в Бад-Хомбурге
Л. Киченок / Перес – Го Ханьюй / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Только одна теннисистка в 2025 дошла до финалов WTA на всех трех покрытиях
Джессика Пегула Ига Свёнтек смотреть онлайн WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грикспор поборется за свой третий в карьере титул на турнире в Мальорке
Теннис | 28 июня 2025, 06:55 0
Грикспор поборется за свой третий в карьере титул на турнире в Мальорке
Грикспор поборется за свой третий в карьере титул на турнире в Мальорке

Корентен Муте вышел в свой второй финал на уровне Тура

Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Футбол | 27 июня 2025, 23:12 0
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы

Испанская команда выиграла Евро-2025, забив в финале 4 мяча

Вратарь эпохи и мастер паса. Пятов и Де Брюйне празднуют день рождения
Футбол | 28.06.2025, 08:00
Вратарь эпохи и мастер паса. Пятов и Де Брюйне празднуют день рождения
Вратарь эпохи и мастер паса. Пятов и Де Брюйне празднуют день рождения
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Футбол | 27.06.2025, 14:24
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Футбол | 28.06.2025, 09:30
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
26.06.2025, 14:28 7
Футбол
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
27.06.2025, 17:15 58
Волейбол
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
27.06.2025, 11:54 4
Футбол
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
26.06.2025, 08:50 3
Бокс
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
26.06.2025, 10:15 3
Футбол
Журналист назвал причину разрыва отношений между Усиком и Красюком
Журналист назвал причину разрыва отношений между Усиком и Красюком
27.06.2025, 05:13 3
Бокс
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
26.06.2025, 12:36 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем