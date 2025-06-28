Джессика Пегула – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
28 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится финальный матч.
Ориентировочно в 14:30 на центральный корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 3) и Ига Свентек (Польша, WTA 8).
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Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 6:4 в пользу Свентек.
Победительница противостояния выиграет трофей немецкого пятисотника.
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