Джессика Пегула – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июня на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоится финальный матч.

Ориентировочно в 14:30 на центральный корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 3) и Ига Свентек (Польша, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 6:4 в пользу Свентек.

Победительница противостояния выиграет трофей немецкого пятисотника.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.