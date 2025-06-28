«Ужасная идея». Юрген Клопп разнес клубный чемпионат мира

Именитый немецкий тренер, бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал формат и идею клубного чемпионата мира, который проходит в США:

«Клубный чемпионат мира – это ужасная идея, худшее, что я когда-либо видел в футболе. Это придумали люди, которые никогда не работали в футболе, или давно не имеют к нему отношения.

В прошлом году были Копа Америка и чемпионат Европы, в этом – клубный чемпионат мира, в следующем — чемпионат мира. Это означает, что у игроков нет нормального отдыха – ни физически, ни психологически.

Да, они зарабатывают большие деньги. Но игрок НБА отдыхает четыре месяца в году. А Вирджил ван Дейк за всю карьеру не имел столько выходных. У меня огромные опасения из-за этого турнира.

Футболисты будут получать травмы, которых раньше никогда не было. Мы требуем, чтобы в каждом матче они отдавали все силы и показывали качественный футбол. И это 70 или 75 раз в год! Так продолжаться не может», – недоволен Клопп.