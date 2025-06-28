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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 13:22 | Обновлено 28 июня 2025, 13:23
824
0

РОТАНЬ: «Держим в голове два варианта, но хочется, чтобы он вернулся»

Тренер «Полесья» рассказал о восстановлении Лукаса Тейлора и Александра Назаренко

28 июня 2025, 13:22 | Обновлено 28 июня 2025, 13:23
824
0
РОТАНЬ: «Держим в голове два варианта, но хочется, чтобы он вернулся»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань рассказал о восстановлении Александра Назаренко и Лукаса Тейлора, которые до сих пор находятся в лазарете «волков».

«У них сейчас идет процесс обновления. Александр набирает форму. Пока его слава Богу не беспокоит не боль, ничего. Дней через десять он начнет тренироваться в общей группе. Я надеюсь, что он поможет нам.

Но если будет ощущать боль, то нам нужно будет ее отправить на дополнительное обследование возможный и такой вариант. Мы в уме сейчас держим эти два варианта. Но хочется, чтобы он как можно скорее вернулся в коллектив и нам помогал», – сказал Ротань.

Ранее Руслан Ротань поделился эмоциями после ничейной игры со Слованом, ставшей первой для коуча во главе житомирского клуба.

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Руслан Ротань Александр Назаренко (футболист) Лукас Тейлор Полесье Житомир Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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