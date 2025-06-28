РОТАНЬ: «Держим в голове два варианта, но хочется, чтобы он вернулся»
Тренер «Полесья» рассказал о восстановлении Лукаса Тейлора и Александра Назаренко
Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань рассказал о восстановлении Александра Назаренко и Лукаса Тейлора, которые до сих пор находятся в лазарете «волков».
«У них сейчас идет процесс обновления. Александр набирает форму. Пока его слава Богу не беспокоит не боль, ничего. Дней через десять он начнет тренироваться в общей группе. Я надеюсь, что он поможет нам.
Но если будет ощущать боль, то нам нужно будет ее отправить на дополнительное обследование возможный и такой вариант. Мы в уме сейчас держим эти два варианта. Но хочется, чтобы он как можно скорее вернулся в коллектив и нам помогал», – сказал Ротань.
Ранее Руслан Ротань поделился эмоциями после ничейной игры со Слованом, ставшей первой для коуча во главе житомирского клуба.
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