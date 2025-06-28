28 июня, в финале турнира Бод-Хомбург сойдутся Джессика Пегула (WTA 3) и Ига Свентек (WTA 8).

Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Джессика Пегула

В этом сезоне американская спортсменка играет лучше на домашних турнирах, она выиграла турниры в Чарльстоне и Остине. Главным достижение Пегулы стоит считать финал в Майами, где она уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

Бад-Хомбург теннисистка начала со второго круга, где она уверенно обыграла опытную чешку Катерину Синякову – 6:2, 6:3. Далее удалось пройти землячку Эмму Наварро – 6:4, 1:6, 6:3. Самым сложным был полуфинальный матч против чешки Линды Носковой, где Пегула уступала по ходу встречи 6:7, 2:4, но совершила камбэк, взяв вторую партию 7:5, а потом и третий сет – 6:1. Американка в этом сезоне провела 46 матчей, одержав 34 победы.

Ига Свентек

Польская спортсменка проводит слабый для себя сезон, из-за чего она откатилась на восьмую строчку в мировом рейтинга. В это сложно поверить, но предстоящий финал станет первым в сезоне для Свентек.

Лучшими турнирами спортсменки в текущем сезоне можно считать полуфиналы на турнирах большого шлема: Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос. На Бод-Хомбург теннисистка начала с победы над экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко – 6:4, 6:4. Тяжелым получился матч против «нейтралки» Екатерины Александровой – 6:4, 7:6. Не было проблем в полуфинале с итальянкой Жасмин Паолини – 6:1, 6:3. Свентек провела 45 матчей в текущем сезоне, выиграв 35 из них. Польке очень нужно выиграть турнир, чтоб снова ощутить уверенность в своих силах.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что соперницы пересекались десять раз, Свентек ведет со счетом 6:4. Теннисистки дважды играли между собой в финалах, в обоих случаях побеждала полька. Никогда ранее спортсменки не играли между собой на траве.

Прогноз

Встречаются теннисистки из топ-10, Свентек имеет преимущество в очных противостояниях, а Пегула выше в рейтинге. Полька котируется фаворитом этой пары, что выглядит логично.

Стоит ожидать тенниса высокого уровня, американка точно может дать бой и побороться за победу. Поставлю здесь на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.