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  4. «Сотрудничество будет интересным». Лидер ЛНЗ о новом руководителе команды
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 12:40 |
188
0

«Сотрудничество будет интересным». Лидер ЛНЗ о новом руководителе команды

Футболисты ЛНЗ начали в Черкассах подготовку к новому сезону

28 июня 2025, 12:40 |
188
0
«Сотрудничество будет интересным». Лидер ЛНЗ о новом руководителе команды
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Один из лидеров ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством нового тренера команд Виталия Пономарева:

«Пока сосредоточились на беговой подготовке, закладываем фундамент физической кондиции. До игровых концепций дело еще не дошло. Это все в ближайшей перспективе, ведь уже в начале июля запланированы первые контрольные матчи. Хотя думаю, что сотрудничество с новым тренерским штабом во главе с Виталием Пономаревым будет интересным.

Мне импонировал стиль, который был на вооружении «Руха» - предыдущей команды Пономарева, когда ставка делалась на интенсивность, скоростные перемещения, активность в переходной фазе.

Не беспокоит ли вас довольно ощутимая кадровая пертурбация в ЛНЗ? Я считаю, что есть достаточно времени, чтобы старожилы нашли общий язык с новичками. Конечно, очень многое будет зависеть от мотивации. Нас должно объединить и стимулировать желание доказать, что мы можем играть лучше».

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины.

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Геннадий Пасич ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Виталий Пономарев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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