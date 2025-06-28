WTA28 июня 2025, 12:38 | Обновлено 28 июня 2025, 13:11
584
7
Л. Киченок / Перес – Го Ханьюй / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
28 июня 2025, 12:38 | Обновлено 28 июня 2025, 13:11
584
7
28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В финале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играет против Го Ханьюй (Китай) и Александры Пановой. Время начала встречи – 12:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния выиграют трофей пятисотника.
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Комментарии 7
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Кіченок кінцівку запорола
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У Люды, как всегда, на тае мандраж
Людка - безтолоч. Тьфу.
Будь який удар -успішний ..... Але в сітку \Кіченок\ Нема слів .
просто подарували титул, молодці
Що одні що другі нездари Прості ж мячі а луплять куди завгодно
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