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WTA
28 июня 2025, 12:38 | Обновлено 28 июня 2025, 13:11
584
7

Л. Киченок / Перес – Го Ханьюй / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча парного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

28 июня 2025, 12:38 | Обновлено 28 июня 2025, 13:11
584
7
Л. Киченок / Перес – Го Ханьюй / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В финале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играет против Го Ханьюй (Китай) и Александры Пановой. Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния выиграют трофей пятисотника.

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Людмила Киченок Го Ханьюй WTA Бад-Хомбург Эллен Перес Александра Панова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sergiy20
Кіченок кінцівку запорола
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+1
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Shvendya7
У Люды, как всегда, на тае мандраж
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+1
Vitaly Kozak
Людка - безтолоч. Тьфу.
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+1
Василий Гредюшкин
Будь  який  удар  -успішний  .....  Але  в  сітку  \Кіченок\  Нема  слів   . 
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0
Never too late
просто подарували титул, молодці 
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0
Василий Гредюшкин
Що  одні  що  другі  нездари  Прості  ж  мячі   а  луплять  куди  завгодно
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0
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