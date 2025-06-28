Л. Киченок / Перес – Го Ханьюй / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В финале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играет против Го Ханьюй (Китай) и Александры Пановой. Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния выиграют трофей пятисотника.