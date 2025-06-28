«Это печально». Пресс-конференция Феррейры перед игрой с Ботафого

Португальский тренер «Палмейраса» Абель Феррейра дал пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграет с «Ботафого»:

«Мне очень приятно слышать от вас (прим. – журналистов), что южноамериканские команды действительно очень сильны, что с ними очень трудно играть, что очень трудно предсказать исход матчей, и что за пять лет мы сумели выиграть 10 титулов. Можно подумать, что это легко. Сейчас ничего не изменилось. Когда все команды приехали на Клубный чемпионат мира, у некоторых шансы на победу были выше, чем у других. Но есть не один способ победить. Есть много способов победить, и наш — лишь один из них».

«Нашей первой целью было выйти в групповой этап, второй — пройти в плей-офф, а затем выйти из группы с первого места. Нам удалось достичь этих целей. Теперь мы в ситуации, когда нужно выигрывать, и по результатам группового этапа нам предстоит встретиться с одним из бразильских клубов. Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча и, как я сказал в первый день нашего прибытия, с нетерпением ждем начала матча, потому что мы готовы к борьбе и готовы сражаться за свою мечту и, более всего, показать все, на что мы способны, и выйти в следующий раунд. Это то, что мы хотим сделать».

«С одной стороны, это печально, потому что одна из команд вылетит из турнира, но с другой стороны, это хорошо, потому что бразильский футбол все равно будет представлен в Клубном чемпионате мира. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы «Палмейрас» представлял Бразилию здесь, на Клубном чемпионате мира».

«Матч, без сомнения, будет чрезвычайно напряженным и равным, как и все матчи с 2022 или 2023 года. С тех пор, как мы вышли на этот уровень, матчи были очень напряженными. Мы выигрывали, проигрывали, играли вничью. У нас были матчи, в которых решалась судьба выхода в следующий раунд. Единственное отличие в том, что у меня все еще есть мои игроки, и я по-прежнему тренер «Палмейраса», а «Ботафого» за эти годы сменил тренера».

Матч между «Палмейрасом» и «Ботафого» состоится 28 июня в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Ренато Пайва дал пресс-конференцию перед игрой с «Палмейрасом».