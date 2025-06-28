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Бенфика
28.06.2025 23:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 11:57 |
104
0

Бенфика – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

28 июня 2025, 11:57 |
104
0
Бенфика – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Бенфика» и «Челси».

Местом проведения матча станет арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Бенфика» – «Челси». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Челси
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Бенфика Челси
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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