Бенфика – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
28 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Бенфика» и «Челси».
Местом проведения матча станет арена «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.
Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Бенфика» – «Челси». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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