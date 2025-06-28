ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко признался, что мог уехать за границу, но его не отпустил президент «бело-синих» Игорь Суркис:

– Олег Лужный сказал, что если бы вас продали, вы могли бы построить классную карьеру в Европе. Куда вас могли продать из «Динамо», признавайтесь?

– Здесь вопрос к Игорю и Григорию Михайловичам Суркисам. Это они меня не продали. Даже сейчас из «Динамо» трудно уехать за границу, а представьте, как было в то время, когда я играл, да еще без агентов. Мной «Тоттенхэм» интересовался, но у них не хватало денег, которые запросило «Динамо».

В «Сандерленд» я сам ездил на просмотр по приглашению моего друга из Англии, это не «Динамо» договаривалось. Но я был после травмы, в колене жидкость, потому не сложилось.

Также в Японию в «Йокогаме» сам летал, друг договорился. Японский клуб предлагал год контракта, а Григорий Михайлович хотел три. На этом все кончилось.

– Какую же сумму за вас хотело «Динамо», что «Тоттенхэм» и другие клубы не смогли ее потянуть?

– Этого никто не знает, кроме Григория Михайловича. Я думаю, сколько бы ни давали, все равно мало было бы, – рассказал Леоненко.