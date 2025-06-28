Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 12:04 | Обновлено 28 июня 2025, 13:39
1347
9

ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»

Бывший футболист киевского клуба рассказал, почему не покинул Украину

28 июня 2025, 12:04 | Обновлено 28 июня 2025, 13:39
1347
9
ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»
Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко признался, что мог уехать за границу, но его не отпустил президент «бело-синих» Игорь Суркис:

– Олег Лужный сказал, что если бы вас продали, вы могли бы построить классную карьеру в Европе. Куда вас могли продать из «Динамо», признавайтесь?

– Здесь вопрос к Игорю и Григорию Михайловичам Суркисам. Это они меня не продали. Даже сейчас из «Динамо» трудно уехать за границу, а представьте, как было в то время, когда я играл, да еще без агентов. Мной «Тоттенхэм» интересовался, но у них не хватало денег, которые запросило «Динамо».

В «Сандерленд» я сам ездил на просмотр по приглашению моего друга из Англии, это не «Динамо» договаривалось. Но я был после травмы, в колене жидкость, потому не сложилось.

Также в Японию в «Йокогаме» сам летал, друг договорился. Японский клуб предлагал год контракта, а Григорий Михайлович хотел три. На этом все кончилось.

– Какую же сумму за вас хотело «Динамо», что «Тоттенхэм» и другие клубы не смогли ее потянуть?

– Этого никто не знает, кроме Григория Михайловича. Я думаю, сколько бы ни давали, все равно мало было бы, – рассказал Леоненко.

По теме:
Фенербахче закрывает трансфер 77-миллионного нападающего. Романо подтвердил
ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении
Легендарный клуб намерен подписать защитника сборной Украины
Динамо Киев Виктор Леоненко Григорий Суркис Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Футбол | 27 июня 2025, 20:02 2
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате
Дьекереш решил перейти в клуб, который занял 15-е место в чемпионате

Форвард сборной Швеции выбрал английский «Манчестер Юнайтед»

Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Футбол | 27 июня 2025, 17:52 11
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного
Борнмут обратился к ПСЖ и Ньюкаслу из-за трансфера Забарного

Английский клуб сообщил претендентам на украинца свои финансовые требования

Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Волейбол | 27.06.2025, 17:15
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
Футбол | 28.06.2025, 10:25
Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
Футболист Динамо не нужен Шовковскому. Проведет сезон 2025/26 в аренде
Реал – 6-й, кто 1-й? Обнародован рейтинг фаворитов клубного чемпионата мира
Футбол | 28.06.2025, 13:22
Реал – 6-й, кто 1-й? Обнародован рейтинг фаворитов клубного чемпионата мира
Реал – 6-й, кто 1-й? Обнародован рейтинг фаворитов клубного чемпионата мира
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
злобний суркіс поламав карєру великому лєону
Ответить
+1
Ruslan77777
Леоненко був кращим футболістом України три роки поспіль. Щось та значило.
Ответить
0
Dynamivetc
А леоненко хоч іноді  тверезим буває, бо таке несе, що на шляпу не налізе.
Ответить
0
romario1501
Вітя, краще розкажи як ти їздив в Кайзерслаутерн))
Ответить
0
Pavel_i_C0
Тоттенгем?)) Смішно, бо тоді Шерінгем був на піку форми 
Ответить
0
Burevestnik
тому і спився...
Ответить
0
Artem_Ponomar
ось це я представив Леоненка в складі Тоттенгема)
Ответить
0
Владислав Ткаченко
Леон.кращий
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
27.06.2025, 12:13
Футбол
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
27.06.2025, 14:24 2
Футбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
26.06.2025, 20:45 1
Волейбол
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
27.06.2025, 12:25 18
Теннис
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
26.06.2025, 14:04 1
Футбол
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
Склоним головы. Тренер экс-первой ракетки Украины погиб под Бахмутом
27.06.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем