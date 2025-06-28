ЛЕОНЕНКО: «Это вопросы к Суркисам. Даже сейчас из Динамо тяжело уехать»
Бывший футболист киевского клуба рассказал, почему не покинул Украину
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко признался, что мог уехать за границу, но его не отпустил президент «бело-синих» Игорь Суркис:
– Олег Лужный сказал, что если бы вас продали, вы могли бы построить классную карьеру в Европе. Куда вас могли продать из «Динамо», признавайтесь?
– Здесь вопрос к Игорю и Григорию Михайловичам Суркисам. Это они меня не продали. Даже сейчас из «Динамо» трудно уехать за границу, а представьте, как было в то время, когда я играл, да еще без агентов. Мной «Тоттенхэм» интересовался, но у них не хватало денег, которые запросило «Динамо».
В «Сандерленд» я сам ездил на просмотр по приглашению моего друга из Англии, это не «Динамо» договаривалось. Но я был после травмы, в колене жидкость, потому не сложилось.
Также в Японию в «Йокогаме» сам летал, друг договорился. Японский клуб предлагал год контракта, а Григорий Михайлович хотел три. На этом все кончилось.
– Какую же сумму за вас хотело «Динамо», что «Тоттенхэм» и другие клубы не смогли ее потянуть?
– Этого никто не знает, кроме Григория Михайловича. Я думаю, сколько бы ни давали, все равно мало было бы, – рассказал Леоненко.
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