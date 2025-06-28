Удастся ли кому-то повторить рекорд Роналду и Пеле на КЧС в этом году?
Сразу несколько игроков претендуют на звание лучшего бомбардира в истории
Закончился групповой этап клубного чемпионата мира 2025 года.
По итогам трех матчей сразу несколько игроков улучшили свои бомбардирские достижения на турнире.
Лионель Месси, Луис Суарес, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Салем Аль-Давсари благодаря своим голам на чемпионате входят в число лучших бомбардиров в истории турнира.
Рекордсменами за все время проведения клубных чемпионатов мира/межконтинентального кубка являются Криштиану Роналду и Пеле, в активе которых по 7 забитых мячей.
- 7 – Пеле (Сантос, 3 матча)
- 7 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, 8 матчей)
- 6 – Луис Суарес (Барселона, Интер Майами, 5 матчей)
- 6 – Гарет Бэйл (Реал, 6 матчей)
- 6 – Альберто Спенсер (Пеньяроль, 7 матчей)
- 6 – Лионель Месси (Барселона, Интер Майами, 8 матчей)
- 6 – Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад, 11 матчей)
- 5 – Сесар Дельгадо (Монтеррей, 6 матчей)
- 5 – Федерико Вальверде (Реал, 6 матчей)
- 5 – Винисиус Жуниор (Реал, 7 матчей)
- 5 – Салем Аль-Давсари (Аль-Хиляль, 12 матчей)
Лучшие игроки в истории турнира по системе гол плюс пас:
- 10 (7+3) – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал)
- 9 (7+2) – Пеле (Сантос)
- 9 (6+3) – Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад)
- 9 (5+4) – Винисиус Жуниор (Реал)
- 7 (6+1) – Луис Суарес (Барселона, Интер Майами)
- 7 (6+1) – Лионель Месси (Барселона, Интер Майами)
- 7 (2+5) – Нери Кардосо (Бока Хуниорс, Монтеррей)
- 7 (2+5) – Шома Дои (Касима Антлерз)
Maiores artilheiros da história do Mundial de Clubes (1960-2025):— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) June 27, 2025
7 – Cristiano Ronaldo (8 jogos)
7 – Pelé (3 jogos)
6 – Alberto Spencer (7 jogos)
6 – Benzema (11 jogos)
6 – Gareth Bale (6 jogos)
6 – Messi (8 jogos)
6 – Luis Suárez (5 jogos)
5 – César Delgado (6 jogos)
[5] –… pic.twitter.com/lPUoftXmUw
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