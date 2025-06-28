Удастся ли кому-то повторить рекорд Роналду и Пеле на КЧС в этом году?

Закончился групповой этап клубного чемпионата мира 2025 года.

По итогам трех матчей сразу несколько игроков улучшили свои бомбардирские достижения на турнире.

Лионель Месси, Луис Суарес, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Салем Аль-Давсари благодаря своим голам на чемпионате входят в число лучших бомбардиров в истории турнира.

Рекордсменами за все время проведения клубных чемпионатов мира/межконтинентального кубка являются Криштиану Роналду и Пеле, в активе которых по 7 забитых мячей.

7 – Пеле (Сантос, 3 матча)

7 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, 8 матчей)

6 – Луис Суарес (Барселона, Интер Майами, 5 матчей)

6 – Гарет Бэйл (Реал, 6 матчей)

6 – Альберто Спенсер (Пеньяроль, 7 матчей)

6 – Лионель Месси (Барселона, Интер Майами, 8 матчей)

6 – Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад, 11 матчей)

5 – Сесар Дельгадо (Монтеррей, 6 матчей)

5 – Федерико Вальверде (Реал, 6 матчей)

5 – Винисиус Жуниор (Реал, 7 матчей)

5 – Салем Аль-Давсари (Аль-Хиляль, 12 матчей)

Лучшие игроки в истории турнира по системе гол плюс пас:

10 (7+3) – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал)

9 (7+2) – Пеле (Сантос)

9 (6+3) – Карим Бензема (Реал, Аль-Иттихад)

9 (5+4) – Винисиус Жуниор (Реал)

7 (6+1) – Луис Суарес (Барселона, Интер Майами)

7 (6+1) – Лионель Месси (Барселона, Интер Майами)

7 (2+5) – Нери Кардосо (Бока Хуниорс, Монтеррей)

7 (2+5) – Шома Дои (Касима Антлерз)