ОФИЦИАЛЬНО. Жиру уйдет из Лос-Анджелеса. Форвард уже выбрал новый клуб
Француз покинет MLS после матча против «Ванкувера»
Французский форвард Оливье Жиру официально покинет «Лос-Анджелес». Об этом объявила пресс-служба клуба MLS.
По официальной информации, стороны договорились о прекращении сотрудничества. Последним матчем для Оливье в команде будет игра регулярного чемпионата MLS против Ванкувера
Ведущие европейские СМИ сообщают, что следующим клубом Жира станет «Лилль», с которым француз подпишет контракт на 1 год.
38-летний форвард в текущем сезоне провел 18 матчей за Лос-Анджелес во всех турнирах. В его активе 3 гола и 2 ассиста.
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