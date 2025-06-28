ОФИЦИАЛЬНО. Жиру уйдет из Лос-Анджелеса. Форвард уже выбрал новый клуб

Французский форвард Оливье Жиру официально покинет «Лос-Анджелес». Об этом объявила пресс-служба клуба MLS.

По официальной информации, стороны договорились о прекращении сотрудничества. Последним матчем для Оливье в команде будет игра регулярного чемпионата MLS против Ванкувера

Ведущие европейские СМИ сообщают, что следующим клубом Жира станет «Лилль», с которым француз подпишет контракт на 1 год.

38-летний форвард в текущем сезоне провел 18 матчей за Лос-Анджелес во всех турнирах. В его активе 3 гола и 2 ассиста.