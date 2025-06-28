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Major League Soccer
28 июня 2025, 08:59 | Обновлено 28 июня 2025, 09:00
476
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жиру уйдет из Лос-Анджелеса. Форвард уже выбрал новый клуб

Француз покинет MLS после матча против «Ванкувера»

28 июня 2025, 08:59 | Обновлено 28 июня 2025, 09:00
476
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жиру уйдет из Лос-Анджелеса. Форвард уже выбрал новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Французский форвард Оливье Жиру официально покинет «Лос-Анджелес». Об этом объявила пресс-служба клуба MLS.

По официальной информации, стороны договорились о прекращении сотрудничества. Последним матчем для Оливье в команде будет игра регулярного чемпионата MLS против Ванкувера

Ведущие европейские СМИ сообщают, что следующим клубом Жира станет «Лилль», с которым француз подпишет контракт на 1 год.

38-летний форвард в текущем сезоне провел 18 матчей за Лос-Анджелес во всех турнирах. В его активе 3 гола и 2 ассиста.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Лос-Анджелес
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