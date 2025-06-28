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28 июня 2025, 05:05 |
247
0

Футболист, которого оставила Ванда Нара, готовится стать отцом в пятый раз

Макси Лопес нашел новую любовь

28 июня 2025, 05:05 |
247
0
Футболист, которого оставила Ванда Нара, готовится стать отцом в пятый раз
Instagram. Макси Лопес со своей новой семьей

Бывший нападающий «Барселоны» Макси Лопес вновь станет отцом — его супруга, шведская модель Даниэла Кристианссон, ожидает второго ребёнка.

Несмотря на непростое прошлое с Вандой Нарой и Мауро Икарди, 41-летний аргентинец нашёл личное счастье. Напомним, что Ванда бросила Макси из-за своего романа с Мауро.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Даниэла сообщила о беременности в Instagram, назвав это «лучшим сюрпризом». Их дочери Элль исполнилось два года в марте.

Лопес, также воспитывающий троих детей от Ванды Нары, отреагировал лаконично, оставив смайлики с сердцем и влюблённым лицом.

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фото Ванда Нара Макси Лопес lifestyle Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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