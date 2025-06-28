Футболист, которого оставила Ванда Нара, готовится стать отцом в пятый раз

Бывший нападающий «Барселоны» Макси Лопес вновь станет отцом — его супруга, шведская модель Даниэла Кристианссон, ожидает второго ребёнка.

Несмотря на непростое прошлое с Вандой Нарой и Мауро Икарди, 41-летний аргентинец нашёл личное счастье. Напомним, что Ванда бросила Макси из-за своего романа с Мауро.

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Даниэла сообщила о беременности в Instagram, назвав это «лучшим сюрпризом». Их дочери Элль исполнилось два года в марте.

Лопес, также воспитывающий троих детей от Ванды Нары, отреагировал лаконично, оставив смайлики с сердцем и влюблённым лицом.