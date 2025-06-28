Другие новости28 июня 2025, 04:25 |
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ФОТО. Девушка футболиста Динамо засветила роскошную грудь. Она – топ
Владислав Ванат уже несколько месяцев встречается с Миланой Кухилавой
28 июня 2025, 04:25 |
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Милана Кухилава, возлюбленная форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната и дочь известного бизнесмена, снова оказалась в центре внимания.
Девушка опубликовала серию эффектных пляжных фото в чёрном купальнике, подчёркивающем загар и фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Особое внимание привлекла грудь.
Милана продолжает привлекать внимание как яркая и харизматичная спутница лучшего бомбардира УПЛ.
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Комментарии 2
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Хотя чудачка не бедная. Неизвестно кто кого снял
А если это недоразумение (ваната) еще и в апл купят,что она будет исполнять?
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