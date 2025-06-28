ФОТО. Девушка футболиста Динамо засветила роскошную грудь. Она – топ

Милана Кухилава, возлюбленная форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната и дочь известного бизнесмена, снова оказалась в центре внимания.

Девушка опубликовала серию эффектных пляжных фото в чёрном купальнике, подчёркивающем загар и фигуру.

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Особое внимание привлекла грудь.

Милана продолжает привлекать внимание как яркая и харизматичная спутница лучшего бомбардира УПЛ.