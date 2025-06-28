ФОТО. Удивительный факт про братьев Беллингэм. Джоб уделал Джуда

Пока Джуд Беллингем блистает в составе мадридского «Реала» и сборной Англии, его младший брат Джоб всё активнее привлекает внимание — и не только своими футбольными талантами.

Как оказалось, Джоб Беллингем уже перерос Джуда. Если звезда «Реала» имеет рост 1,86 м, то полузащитник «Боруссии» Дортмунд достиг отметки 1,91 м.

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Интересно, что Джоб младше брата на два года — ему всего 19, тогда как Джуду уже 21. Однако это не помешало юниору вырасти не только в спортивном, но и в прямом смысле.

Учитывая прогресс Джоба как на поле, так и вне его, в футбольной среде всё чаще говорят: в семье Беллингемов подрастает новая звезда.