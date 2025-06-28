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28 июня 2025, 03:41 | Обновлено 28 июня 2025, 04:14
95
0

ФОТО. Полузащитник Ливерпуля сделал предложение на озере Комо

Кертис Джонс – настоящий романтик

28 июня 2025, 03:41 | Обновлено 28 июня 2025, 04:14
95
0
ФОТО. Полузащитник Ливерпуля сделал предложение на озере Комо
Instagram. Кертис Джонс и Саффи Хан

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс сделал предложение своей возлюбленной Саффи Хан после шести лет отношений.

Романтическая церемония прошла на фоне озера Комо — под аркой в форме сердца, украшенной лепестками и свечами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках Саффи позирует в розовом платье и дорогих аксессуарах. Рядом — их дочь Жизель, рождённая в октябре 2024 года.

В Instagram Саффи написала: «Да, навсегда».

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фото lifestyle Ливерпуль Кертис Джонс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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