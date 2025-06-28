ФОТО. Полузащитник Ливерпуля сделал предложение на озере Комо

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс сделал предложение своей возлюбленной Саффи Хан после шести лет отношений.

Романтическая церемония прошла на фоне озера Комо — под аркой в форме сердца, украшенной лепестками и свечами.

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На снимках Саффи позирует в розовом платье и дорогих аксессуарах. Рядом — их дочь Жизель, рождённая в октябре 2024 года.

В Instagram Саффи написала: «Да, навсегда».