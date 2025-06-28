Другие новости28 июня 2025, 03:41 | Обновлено 28 июня 2025, 04:14
95
0
ФОТО. Полузащитник Ливерпуля сделал предложение на озере Комо
Кертис Джонс – настоящий романтик
28 июня 2025, 03:41 | Обновлено 28 июня 2025, 04:14
95
0
Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс сделал предложение своей возлюбленной Саффи Хан после шести лет отношений.
Романтическая церемония прошла на фоне озера Комо — под аркой в форме сердца, украшенной лепестками и свечами.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках Саффи позирует в розовом платье и дорогих аксессуарах. Рядом — их дочь Жизель, рождённая в октябре 2024 года.
В Instagram Саффи написала: «Да, навсегда».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2025, 22:04 21
Арда Туран задолжал испанскому казначейству кругленькую сумму
Футбол | 27 июня 2025, 07:40 6
Украинец решил остаться в «Реале»
Футбол | 27.06.2025, 11:54
Футбол | 28.06.2025, 02:50
Футбол | 27.06.2025, 08:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2025, 20:45 1
26.06.2025, 22:59 2
26.06.2025, 20:00 25
26.06.2025, 08:50 3
26.06.2025, 07:37 9
26.06.2025, 12:36 23
26.06.2025, 08:21 3
27.06.2025, 12:25 18