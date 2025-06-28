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28 июня 2025, 02:41 |
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Где Криштиану и Джорджина познакомились на самом деле? Не в Gucci

Криштиану Роналду встретил Джорджину в ночном клубе

28 июня 2025, 02:41 |
180
0
Где Криштиану и Джорджина познакомились на самом деле? Не в Gucci
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Бывший коллега Джорджини Родригес рассказал, где на самом деле она познакомилась с Криштиану Роналду, опровергнув историю о магазине Gucci.

Ранее утверждалось, в том числе и самой Родригес в её популярном шоу на Netflix «Я — Джорджина», что одна из самых известных пар в мире футбола встретилась, когда Роналду зашёл в известный модный бутик во время своей игры за «Реал Мадрид».

Роналду и Джорджина вместе с 2016 года, и сейчас их семья живёт на Ближнем Востоке, поскольку Криштиану выступает за саудовский клуб «Аль-Наср», с которым он подписал новый двухлетний контракт, действующий до его 42 лет и старше.

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Роналду и Джорджина, о свадьбе которых регулярно ходят слухи, продолжают настаивать, что их история любви началась с неожиданной встречи в дизайнерском магазине. Однако Пабло Бун, работавший с Родригес, утверждает, что это не так. Он заявил в программе TardeAR:

«Я был там и понял, что это не было случайностью: он вошёл, они посмотрели друг на друга и влюбились. Нет, они уже были знакомы до этого».

Бун считает, что история с Gucci — это часть маркетинговой стратегии. По его словам, Роналду и Джорджина познакомились в элитном ночном клубе в столице Испании. Он добавил:

«Они встретились в клубе Opium. Они оба пришли туда повеселиться, особенно она — до Криштиану у неё были отношения с Сантаной и Мигелем Анхелем Сильвестре».

Бун утверждает, что у него есть фотографии этих встреч, но окружение Роналду постаралось «сформировать более выгодный для Джорджины публичный имидж». Как бы там ни было, счастливая пара приближается к 10-летию отношений и, судя по всему, как никогда близка друг к другу.

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Максим Лапченко Источник: Goal.com
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