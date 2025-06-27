Экс-футболист Динамо: «Предлагали мужской эскорт, полететь в Дубай»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк откровенно рассказал о самых странных предложениях, которые получал в своей карьере:

– Что самое удивительное или забавное вам писали в директ?

– Первое, что вспоминается, – предложение типа «мужского эскорта». Какое-то агентство предлагало полететь в Дубай, встретить кого-то, провести вечер, сходить на вечеринку и т.д. Сопровождать. Было очень смешно.

– Есть бренды, с которыми хотели бы коллаборацию?

– Мне бы хотелось что-нибудь масштабное, на международном уровне. Скорее всего, это будет связано со стилем и одеждой. Люблю стильные вещи. Конкретно не скажу – но что-то очень большое, – рассказал футболист.

Морозюк является воспитанником киевского клуба, в составе которого провел 117 матчей – забил девять голов и отдал 24 результативных передачи. Имеет в своем активе 14 матчей за сборную Украины (один забитый мяч).