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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 22:40 | Обновлено 27 июня 2025, 22:45
1337
2

Экс-футболист Динамо: «Предлагали мужской эскорт, полететь в Дубай»

Николай Морозюк рассказал о самых странных предложениях в своей карьере

27 июня 2025, 22:40 | Обновлено 27 июня 2025, 22:45
1337
2
Экс-футболист Динамо: «Предлагали мужской эскорт, полететь в Дубай»
Instagram. Николай Морозюк

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк откровенно рассказал о самых странных предложениях, которые получал в своей карьере:

– Что самое удивительное или забавное вам писали в директ?

– Первое, что вспоминается, – предложение типа «мужского эскорта». Какое-то агентство предлагало полететь в Дубай, встретить кого-то, провести вечер, сходить на вечеринку и т.д. Сопровождать. Было очень смешно.

– Есть бренды, с которыми хотели бы коллаборацию?

– Мне бы хотелось что-нибудь масштабное, на международном уровне. Скорее всего, это будет связано со стилем и одеждой. Люблю стильные вещи. Конкретно не скажу – но что-то очень большое, – рассказал футболист.

Морозюк является воспитанником киевского клуба, в составе которого провел 117 матчей – забил девять голов и отдал 24 результативных передачи. Имеет в своем активе 14 матчей за сборную Украины (один забитый мяч).

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Динамо Киев Николай Морозюк
Николай Титюк Источник
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Комментарии 2
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movkli
Микола, це просто з твоєю жінкою переплутали, прізвище таке саме)))
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+1
Vanil10
Коля, татуювання не роблять з колгоспника мачо, доведено твоєю колишньою))) Хоча там ще більший треш)))
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