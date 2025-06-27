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  4. Налоговая Испании включила тренера Шахтера в список главных неплательщиков
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 22:04 | Обновлено 27 июня 2025, 22:06
774
2

Налоговая Испании включила тренера Шахтера в список главных неплательщиков

Арда Туран задолжал испанскому казначейству кругленькую сумму

27 июня 2025, 22:04 | Обновлено 27 июня 2025, 22:06
774
2
Налоговая Испании включила тренера Шахтера в список главных неплательщиков
shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран, который в бытность футболистом играл в Испании за «Атлетико» и «Барселону», был включен в список главных неплательщиков, который опубликовала испанская Налоговая служба.

Сообщается, что в список были включены те, кто по состоянию на конец 2024 года имел задолженность более 600 тысяч евро, а также их солидарные должники.

Долг по уплате налогов Арды Турана перед испанским казначейством составляет 1,3 миллиона евро.

Напомним, Туран играл в Испании с 2011 по 2018 годы.

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Арда Туран Шахтер Донецк налоги Атлетико Мадрид Барселона Испания бюджет долги
Алексей Сливченко Источник: Cope
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Комментарии 2
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Boodya
То Арда Туран виходить "скандальний"? Чи ще ні?😂
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sahka1981
Нічого страшного.
З першої получки у Ахметова, відразу віддасть. З відсотками.
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