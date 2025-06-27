Налоговая Испании включила тренера Шахтера в список главных неплательщиков

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран, который в бытность футболистом играл в Испании за «Атлетико» и «Барселону», был включен в список главных неплательщиков, который опубликовала испанская Налоговая служба.

Сообщается, что в список были включены те, кто по состоянию на конец 2024 года имел задолженность более 600 тысяч евро, а также их солидарные должники.

Долг по уплате налогов Арды Турана перед испанским казначейством составляет 1,3 миллиона евро.

Напомним, Туран играл в Испании с 2011 по 2018 годы.