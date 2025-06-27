Украина. Премьер лига27 июня 2025, 22:04 | Обновлено 27 июня 2025, 22:06
774
2
Налоговая Испании включила тренера Шахтера в список главных неплательщиков
Арда Туран задолжал испанскому казначейству кругленькую сумму
27 июня 2025, 22:04 | Обновлено 27 июня 2025, 22:06
774
2
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран, который в бытность футболистом играл в Испании за «Атлетико» и «Барселону», был включен в список главных неплательщиков, который опубликовала испанская Налоговая служба.
Сообщается, что в список были включены те, кто по состоянию на конец 2024 года имел задолженность более 600 тысяч евро, а также их солидарные должники.
Долг по уплате налогов Арды Турана перед испанским казначейством составляет 1,3 миллиона евро.
Напомним, Туран играл в Испании с 2011 по 2018 годы.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 июня 2025, 16:25 11
Украинский скелетонист не может понять логику Стеллы
Футбол | 27 июня 2025, 08:20 61
Президент «Ингульца» – об экс-президенте Украины
Футбол | 27.06.2025, 21:52
Футбол | 27.06.2025, 07:00
Теннис | 27.06.2025, 12:25
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2025, 00:20
27.06.2025, 07:40 5
25.06.2025, 20:55 6
26.06.2025, 14:28 7
26.06.2025, 20:45 1
25.06.2025, 16:23 4
26.06.2025, 10:15 4
25.06.2025, 23:31 16
З першої получки у Ахметова, відразу віддасть. З відсотками.