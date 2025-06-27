ФОТО. Секс-бомба донецкого Шахтера впечатлила снимком в шортиках

Журналистка Дария Бондарь, жена защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря, опубликовала новые фото с подготовительных сборов донетчан.

На снимке она в коротких шортах и стильном образе. Уверенный взгляд подчёркивает её профессионализм, а внешний вид — женственность и привлекательность.

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Подписчики оценили её как стильную и харизматичную.

Дария Бондарь продолжает быть главным украшением донецкого клуба.