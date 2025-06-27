Другие новости27 июня 2025, 21:45 |
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ФОТО. Секс-бомба донецкого Шахтера впечатлила снимком в шортиках
Дария Бондарь привлекает внимание на сборах донецкого клуба
27 июня 2025, 21:45 |
1710
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Журналистка Дария Бондарь, жена защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря, опубликовала новые фото с подготовительных сборов донетчан.
На снимке она в коротких шортах и стильном образе. Уверенный взгляд подчёркивает её профессионализм, а внешний вид — женственность и привлекательность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики оценили её как стильную и харизматичную.
Дария Бондарь продолжает быть главным украшением донецкого клуба.
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Комментарии 4
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