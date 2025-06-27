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27 июня 2025, 21:45 |
1710
4

ФОТО. Секс-бомба донецкого Шахтера впечатлила снимком в шортиках

Дария Бондарь привлекает внимание на сборах донецкого клуба

27 июня 2025, 21:45 |
1710
4
ФОТО. Секс-бомба донецкого Шахтера впечатлила снимком в шортиках
Instagram. Дария Бондарь

Журналистка Дария Бондарь, жена защитника «Шахтёра» Валерия Бондаря, опубликовала новые фото с подготовительных сборов донетчан.

На снимке она в коротких шортах и стильном образе. Уверенный взгляд подчёркивает её профессионализм, а внешний вид — женственность и привлекательность.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики оценили её как стильную и харизматичную.

Дария Бондарь продолжает быть главным украшением донецкого клуба.

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фото Шахтер Донецк Даша Савина Валерий Бондарь lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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Pop
Секс- бомба? Очень спорное суждение, у меня мангал с такими ножками
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
КУРАТАР ПАЖАЛУЙСТА  ПАШЛИ ДАШЕНЬКУ НА ЧАСОК В НАШ КРОТО БОТО ПАДВАЛ ЗДЭЛАЙ  НАМ ПААЩРЕНИЭ ЗА ХАРОШАЮ РАБОТУ
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+1
Pavel_i_C0
Ноги криві, як лапи у велацерапторів, з парку юрського періоду... Чи просто фото невдалі)
Ответить
0
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