Другие новости27 июня 2025, 21:25 | Обновлено 27 июня 2025, 21:45
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ФОТО. Вы такие прекрасные! Семья Зинченко умилила всех новой публикацией
Александр и Влада Зинченко показали семейные будни
27 июня 2025, 21:25 | Обновлено 27 июня 2025, 21:45
696
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Александр Зинченко и его жена Влада опубликовали семейные фото с дочками Евой и Леей.
Футболист «Арсенала» и сборной Украины показал кадры совместной прогулки.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Семья, вероятно, отправилась на ужин в ресторан вместе с детьми в стильных луках:
«Вы такие прекрасные», – хвалят пару в комментариях.
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