ФОТО. Вы такие прекрасные! Семья Зинченко умилила всех новой публикацией

Александр Зинченко и его жена Влада опубликовали семейные фото с дочками Евой и Леей.

Футболист «Арсенала» и сборной Украины показал кадры совместной прогулки.

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Семья, вероятно, отправилась на ужин в ресторан вместе с детьми в стильных луках:

«Вы такие прекрасные», – хвалят пару в комментариях.