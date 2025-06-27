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27 июня 2025, 21:25 | Обновлено 27 июня 2025, 21:45
696
0

ФОТО. Вы такие прекрасные! Семья Зинченко умилила всех новой публикацией

Александр и Влада Зинченко показали семейные будни

27 июня 2025, 21:25 | Обновлено 27 июня 2025, 21:45
696
0
ФОТО. Вы такие прекрасные! Семья Зинченко умилила всех новой публикацией
Instagram. Александр и Влада Зинченко

Александр Зинченко и его жена Влада опубликовали семейные фото с дочками Евой и Леей.

Футболист «Арсенала» и сборной Украины показал кадры совместной прогулки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Семья, вероятно, отправилась на ужин в ресторан вместе с детьми в стильных луках:

«Вы такие прекрасные», – хвалят пару в комментариях.

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фото Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) lifestyle Арсенал Лондон сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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