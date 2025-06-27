Экс-игрок МЮ перенес операцию из-за травмы, которую получил 22 года назад

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм перенес операцию из-за травмы, которую получил 22 года назад.

Именитый игрок сломал запястье в 2003 году во время товарищеского матча сборной Англии против ЮАР. Тогда футболист неудачно приземлился после столкновения из соперником, продолжил игру, но вскоре отправился на скамейку запасных.

После завершения поединка Бекхэму вставили в руку специальный штифт, который должен был со временем исчезнуть. Все это время у англичанина возникал дискомфорт и он постоянно усиливался.

Дэвид не мог терпеть боль и обратился снова за помощью – врачи были шокированы, так как штифт остался в руке, хотя должен был давно раствориться.

Бекхэм успешно перенес операцию и на данный момент продолжает свое восстановление.