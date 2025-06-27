Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Килиан Мбаппе показал как проводит время в США. Красота
Другие новости
27 июня 2025, 19:46 | Обновлено 27 июня 2025, 19:47
1084
1

ФОТО. Килиан Мбаппе показал как проводит время в США. Красота

Килиан Мбаппе кайфует и наслаждается

27 июня 2025, 19:46 | Обновлено 27 июня 2025, 19:47
1084
1
ФОТО. Килиан Мбаппе показал как проводит время в США. Красота
Instagram. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился со своими подписчиками новыми публикациями.

На своей странице в Instagram он показал чем сейчас живет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мбаппе продемонстрировал интерьер отеля, в котором живет во время клубного чемпионата мира «Реал».

И также показал роскошный вид с окна, и как он играет в боулинг в свободное от тренировок время.

Напомним, что Килиан восстанавливается после тяжелой болезни, из-за которой он потерял 5 кг.

По теме:
Бавария перехватила у Реала финалиста чемпионата Европы U-21
Фенербахче попытается подписать лидера Атлетико. Моуриньо дал зеленый свет
Бенфика – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
фото Килиан Мбаппе lifestyle Реал Мадрид Ла Лига клубный чемпионат мира по футболу чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Теннис | 27 июня 2025, 12:25 16
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?

В основе травяного слэма выступят Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 27 июня 2025, 07:00 4
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

Мадридская команда выиграла группу H и на старте плей-офф встретится с Ювентусом

Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Футбол | 27.06.2025, 12:11
Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Новый турок для Шахтера. СМИ назвали вингера, который нужен Арде Турану
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Бокс | 27.06.2025, 00:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины
Футбол | 27.06.2025, 18:17
Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины
Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
США... класно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
26.06.2025, 20:00 25
Волейбол
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
26.06.2025, 10:15 4
Футбол
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
27.06.2025, 07:40 5
Футбол
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
26.06.2025, 12:36 23
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
25.06.2025, 23:31 16
Бокс
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
25.06.2025, 17:14 2
Теннис
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
25.06.2025, 23:53
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем