ФОТО. Килиан Мбаппе показал как проводит время в США. Красота

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился со своими подписчиками новыми публикациями.

На своей странице в Instagram он показал чем сейчас живет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мбаппе продемонстрировал интерьер отеля, в котором живет во время клубного чемпионата мира «Реал».

И также показал роскошный вид с окна, и как он играет в боулинг в свободное от тренировок время.

Напомним, что Килиан восстанавливается после тяжелой болезни, из-за которой он потерял 5 кг.