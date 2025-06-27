ФОТО. Килиан Мбаппе показал как проводит время в США. Красота
Килиан Мбаппе кайфует и наслаждается
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился со своими подписчиками новыми публикациями.
На своей странице в Instagram он показал чем сейчас живет.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мбаппе продемонстрировал интерьер отеля, в котором живет во время клубного чемпионата мира «Реал».
И также показал роскошный вид с окна, и как он играет в боулинг в свободное от тренировок время.
Напомним, что Килиан восстанавливается после тяжелой болезни, из-за которой он потерял 5 кг.
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