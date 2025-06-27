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  4. Обидчица Ястремской и гроза нейтралок разыграют трофей WTA 250 в Истборне
WTA
27 июня 2025, 21:41 |
391
0

Обидчица Ястремской и гроза нейтралок разыграют трофей WTA 250 в Истборне

Александра Эала в полуфинале прошла Грачеву, а Майя Джойнт выбила Павлюченкову

27 июня 2025, 21:41 |
391
0
Обидчица Ястремской и гроза нейтралок разыграют трофей WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

27 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Филиппинская теннисистка Александра Эала (WTA 74) в трех сетах одолела Варвару Грачеву (Франция, WTA 111) за 2 часа и 23 минуты. В четвертьфинале филиппинка выбила украинку Даяну Ястремскую, а вообще стартовала с квалификации.

Для Эалы это будет дебютный финал на уровне Тура. В LIVE-рейтинга Александра уже идет на 56-й позиции.

В решающем поединке Эала поборется против представительницы Австралии Майи Джойнт (Австралия, WTA 51), которая в своем полуфинальном поединке наказала «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 53). А в предыдущей встрече Майя выбила другую россиянку – Камиллу Рахимову.

Джойнт проведет второй финал в карьере. 19 мая она стала победительницей грунтовых соревнований WTA 250 в Рабате.

Ранее Эала и Джойнт никогда не пересекались.

WTA 250 Истборн. Пары 1/2 финала

Майя Джойнт – Анастасия Павлюченкова – 7:5, 6:3
Александра Эала [Q] – Варвара Грачева [Q] – 7:5, 2:6, 6:3

Видеообзор матча Эала – Грачева

Видеообзор матча Джойнт – Павчлюченкова

По теме:
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WTA Истборн Александра Эала Майя Джойнт Анастасия Павлюченкова Варвара Грачева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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