Бывший тренер сборной Украины вернется к тренерской деятельности

В богатой тренерской карьере Семена Альтмана было много ролей и мест работы – как в Украине, так и за рубежом. В нашей стране он работал тренером СДЮШОР «Черноморец», возглавлял дубль «моряков», был тренером и главным тренером «Черноморца», донецкого «Металлурга», мариупольского «Ильичевца», симферопольской «Таврии», тренером-консультантом «Балкан», (Одесса).

За пределами Украины Альтман тренировал в России московское «Динамо» и «Луч-Энергию» из Владивостока, олимпийскую сборную Южной Кореи, молдавский «Зимбру» (Кишинев). Знают его болельщики и по работе в тренерском штабе сборной Украины и во главе сборной Молдовы. И вот теперь в карьере 79-летнего специалиста произошел достаточно крутой поворот. Ветеран нашего тренерского корпуса будет работать с женщинами.

Как стало известно Sport.ua, Семен Альтман приглашен в одесскую SeaSters, выступающую в элитном дивизионе женского футбола. В ней он будет работать вместе со своим бывшим подопечным Денисом Колчиным, назначенным главным тренером команды.