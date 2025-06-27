Украина. Премьер лига27 июня 2025, 17:37 |
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ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко
Киевляне решили выпустить комикс о легенде клуба
27 июня 2025, 17:37 |
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Динамо Киев решило выпустить комикс про лидера команды Андрея Ярмоленко, который планирует через год завершить карьеру.
Комикс будет называться «Мальчик с 130-го километра. Путь супергероя».
Шутка про 130-й километр приклеилась к Ярмоленко после слов экс-тренера Динамо Анатолий Демьяненко, который когда сказал, мол, селекционеры в 130 км от Киева нашли нового Шевченко.
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