ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко

Динамо Киев решило выпустить комикс про лидера команды Андрея Ярмоленко, который планирует через год завершить карьеру.

Комикс будет называться «Мальчик с 130-го километра. Путь супергероя».

Шутка про 130-й километр приклеилась к Ярмоленко после слов экс-тренера Динамо Анатолий Демьяненко, который когда сказал, мол, селекционеры в 130 км от Киева нашли нового Шевченко.