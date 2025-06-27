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  4. ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 17:37 |
271
0

ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко

Киевляне решили выпустить комикс о легенде клуба

27 июня 2025, 17:37 |
271
0
ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Динамо Киев решило выпустить комикс про лидера команды Андрея Ярмоленко, который планирует через год завершить карьеру.

Комикс будет называться «Мальчик с 130-го километра. Путь супергероя».

Шутка про 130-й километр приклеилась к Ярмоленко после слов экс-тренера Динамо Анатолий Демьяненко, который когда сказал, мол, селекционеры в 130 км от Киева нашли нового Шевченко.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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