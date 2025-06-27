Дебют Ротаня. Назван стартовый состав Полесья на первый спарринг лета

«Полесье» подготовку к старту нового сезона проводит в Австрии. В пятницу, 27 июня, команда Руслана Ротаня проведет первый спарринг летнего межсезонья. Соперником житомирского клуба будет словацкий «Слован».

Сезон для «Полесья» начнется рано. Команда участвует во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Подопечные Руслана Ротаня в первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах встретятся со «Слованом». В прошлом сезоне команда пробилась в основной этап Лиги чемпионов.

Там «Слован» занял 35 место. Также в прошлом сезоне «Слован» в седьмой раз подряд стал чемпионом Словакии.

Встреча с таким соперником станет для «Полесья» хорошей пробой сил. Матч «Полесье» – «Слован» начнется в 17:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

Стартовый состав на первый тайм: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Таллес, Леднев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.