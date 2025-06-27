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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 17:25 | Обновлено 27 июня 2025, 17:52
553
0

Дебют Ротаня. Назван стартовый состав Полесья на первый спарринг лета

Матч состоится 27 июня и начнется в 17:30 по Киеву

27 июня 2025, 17:25 | Обновлено 27 июня 2025, 17:52
553
0
Дебют Ротаня. Назван стартовый состав Полесья на первый спарринг лета
ФК Полесье

«Полесье» подготовку к старту нового сезона проводит в Австрии. В пятницу, 27 июня, команда Руслана Ротаня проведет первый спарринг летнего межсезонья. Соперником житомирского клуба будет словацкий «Слован».

Сезон для «Полесья» начнется рано. Команда участвует во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Подопечные Руслана Ротаня в первом контрольном матче на учебно-тренировочных сборах встретятся со «Слованом». В прошлом сезоне команда пробилась в основной этап Лиги чемпионов.

Там «Слован» занял 35 место. Также в прошлом сезоне «Слован» в седьмой раз подряд стал чемпионом Словакии.

Встреча с таким соперником станет для «Полесья» хорошей пробой сил. Матч «Полесье» – «Слован» начнется в 17:30 по Киеву. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Полесья».

Стартовый состав на первый тайм: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Таллес, Леднев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.

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товарищеские матчи Руслан Ротань Слован Братислава учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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