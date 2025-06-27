Англия27 июня 2025, 17:50 | Обновлено 27 июня 2025, 18:52
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Борнмут нашел замену Забарному. Подпишут воспитанника Реала
Марио Хила близок к переезду в АПЛ
27 июня 2025, 17:50 | Обновлено 27 июня 2025, 18:52
537
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Борнмут обратился в Лацио с трансферным предложением по поводу центрального защитника Марио Хила.
24-летний игрок является воспитанником мадридского Реала. В прошлом сезоне провел 43 матча и забил 2 гола, а контракт испанца действует еще два сезона.
Лацио пока не готов к продаже одного из ключевых исполнителей, однако переговоры продолжаются.
Борнмут этим летом продал уже двух защитников – Дина Хейсена и Милоша Керкеза, а также близок к трансферу Ильи Забарного.
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