Борнмут нашел замену Забарному. Подпишут воспитанника Реала

Борнмут обратился в Лацио с трансферным предложением по поводу центрального защитника Марио Хила.

24-летний игрок является воспитанником мадридского Реала. В прошлом сезоне провел 43 матча и забил 2 гола, а контракт испанца действует еще два сезона.

Лацио пока не готов к продаже одного из ключевых исполнителей, однако переговоры продолжаются.

Борнмут этим летом продал уже двух защитников – Дина Хейсена и Милоша Керкеза, а также близок к трансферу Ильи Забарного.