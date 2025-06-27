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  4. Анчелотти назвал условие, при котором Неймар может вернуться в сборную
Бразилия
27 июня 2025, 14:42 |
352
1

Анчелотти назвал условие, при котором Неймар может вернуться в сборную

Звездный форвард мечтает сыграть на чемпионате мира

27 июня 2025, 14:42 |
352
1
Анчелотти назвал условие, при котором Неймар может вернуться в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы Неймара по возвращению в состав команды.

«Я уже говорил с ним. Он очень важный игрок для сборной и чемпионата мира. Но ему нужно хорошо подготовиться, и у него есть на это время. Я ему сказал об этом.

У нас есть план, как можно сделать его важным игроком для сборной», – прокомментировал Анчелотти.

Также у главного тренера спросили, вернется ли Неймару десятый номер в случае возвращения в команду, ведь под этим номером играет Винисиус Жуниор.

«Это не окончательное решение. 10-й номер в Бразилии очень важен. У Винисиуса характер, чтобы его носить, но в Бразилии немало игроков, которые отвечают амбициям, чтобы ее получить. Так что все может измениться».

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Александр Сильченко Источник: Globo Esporte
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Перець
Він тільки по дівках ходок,  в збірній час його минув
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