Анчелотти назвал условие, при котором Неймар может вернуться в сборную

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы Неймара по возвращению в состав команды.

«Я уже говорил с ним. Он очень важный игрок для сборной и чемпионата мира. Но ему нужно хорошо подготовиться, и у него есть на это время. Я ему сказал об этом.

У нас есть план, как можно сделать его важным игроком для сборной», – прокомментировал Анчелотти.

Также у главного тренера спросили, вернется ли Неймару десятый номер в случае возвращения в команду, ведь под этим номером играет Винисиус Жуниор.

«Это не окончательное решение. 10-й номер в Бразилии очень важен. У Винисиуса характер, чтобы его носить, но в Бразилии немало игроков, которые отвечают амбициям, чтобы ее получить. Так что все может измениться».