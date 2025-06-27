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  4. УПЛ объяснила, почему Динамо и Шахтер не сыграют за Суперкубок Украины
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 14:59 | Обновлено 27 июня 2025, 15:10
1733
7

УПЛ объяснила, почему Динамо и Шахтер не сыграют за Суперкубок Украины

Дикий считает, что сейчас не время для праздника

27 июня 2025, 14:59 | Обновлено 27 июня 2025, 15:10
1733
7
УПЛ объяснила, почему Динамо и Шахтер не сыграют за Суперкубок Украины
ФК Шахтер

Президент УПЛ Евгений Дикий сказал, что Динамо и Шахтер не проведут матчи за Суперкубок Украины из-за войны и тяжелого календаря обеих команд.

«Главная причина – это война. Суперкубок всегда был развлекательным праздником, коммерческий матч. Мы поговорили с командами и приняли такое решение, учитывая тяжелый календарь, логистику, чтобы нашим потенциальным участникам еврокубков было проще сосредоточиться на международных матчах».

«Суперкубок – это о полных трибунах, запуске фейерверков, а сейчас это не ко времени. Как только закончится война, сразу проведем».

«Даже была идея, чтобы проводить эти матчи в городах Украины, наиболее пострадавших от нашествия орков», – сказал Дикий.

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Евгений Дикий Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 7
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Обсервер Влад
"Як тільки закінчиться війна" - сама абсурдна фраза, яку тільки можна придумати по відношенню до України
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+1
batistuta
За мірками Європи це наше диряве дніще!
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0
SHN
Пока все сильные клубы мира отдают предпочтение оф матчам ДК и ШД предпочитают товарняки.
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0
MaximusOne
Та нафіг суперкубок, краще матчі Кудрівки дивитися. 
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0
Talya-Vi-Talya
Шкода, це позбавлення такого задоволення для вболівальників. Раніше грали по цілих 6 матчів з клубом Мурлики за сезон, а зараз мізерні 2... Але ладно, зачекаємо Перемоги. Все одно кожен матч рідного Шахтаря🧡🖤 - це свято. І кожен матч ДК⚪🔵 - це теж віднедавна для мене свято, завдяки ним зустрічати 😸котика! 😊
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0
Prokop_Andriy
насправді думаю що вони могли би знайти найбільш зручний час для обох команд щоб провести цей матч
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0
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