УПЛ объяснила, почему Динамо и Шахтер не сыграют за Суперкубок Украины

Президент УПЛ Евгений Дикий сказал, что Динамо и Шахтер не проведут матчи за Суперкубок Украины из-за войны и тяжелого календаря обеих команд.

«Главная причина – это война. Суперкубок всегда был развлекательным праздником, коммерческий матч. Мы поговорили с командами и приняли такое решение, учитывая тяжелый календарь, логистику, чтобы нашим потенциальным участникам еврокубков было проще сосредоточиться на международных матчах».

«Суперкубок – это о полных трибунах, запуске фейерверков, а сейчас это не ко времени. Как только закончится война, сразу проведем».

«Даже была идея, чтобы проводить эти матчи в городах Украины, наиболее пострадавших от нашествия орков», – сказал Дикий.