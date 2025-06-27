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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 14:12 | Обновлено 27 июня 2025, 14:24
933
2

Деньги не нужны. Александрия снова отпустила лидера свободным агентом

Теперь бесплатно ушел Шабанов

27 июня 2025, 14:12 | Обновлено 27 июня 2025, 14:24
933
2
Деньги не нужны. Александрия снова отпустила лидера свободным агентом
ФК Александрия

Основной центральный защитник Александрии Артем Шабанов в пятницу перешел в Металлист 1925, который подписал с игроком контракт на один год.

Интересно, что на официальном сайте Александрия объявила, что контракт Шабанова расторгли по взаимному согласию сторон и футболист ушел свободным агентом.

Контракт Шабанова был рассчитан еще на сезон.

Такая же история недавно случилась с основным форвардом Александром Филипповым. Несмотря на контракт до лета 2026 года, Александрия отпустила игрока в Полесье свободным агентом.

Официально за обоих лидеров клуб не получил ничего.

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Александрия Александр Филиппов Артем Шабанов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 2
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Voxa Hvedyk
Так... Безкоштовно...
Так і Калюжний перейшов у Металіст і Шабанов і ще точно будуть трансфери.
А Ротань тому і пішов з Олександрії що знав де вкладаються гроші 💰 у клуб і про трансфери гравців також.
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New Zealander
"Офіційно" клуб нічого не отримав. А не офіційно? 
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