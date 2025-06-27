Деньги не нужны. Александрия снова отпустила лидера свободным агентом
Теперь бесплатно ушел Шабанов
Основной центральный защитник Александрии Артем Шабанов в пятницу перешел в Металлист 1925, который подписал с игроком контракт на один год.
Интересно, что на официальном сайте Александрия объявила, что контракт Шабанова расторгли по взаимному согласию сторон и футболист ушел свободным агентом.
Контракт Шабанова был рассчитан еще на сезон.
Такая же история недавно случилась с основным форвардом Александром Филипповым. Несмотря на контракт до лета 2026 года, Александрия отпустила игрока в Полесье свободным агентом.
Официально за обоих лидеров клуб не получил ничего.
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Так і Калюжний перейшов у Металіст і Шабанов і ще точно будуть трансфери.
А Ротань тому і пішов з Олександрії що знав де вкладаються гроші 💰 у клуб і про трансфери гравців також.