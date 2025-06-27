Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Goal.com.

В связи с этим, по информации источника, парижский клуб окончательно решил продать российского вратаря Матвея Сафонова, чтобы не создавать проблем в коллективе.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. На счету голкипера из страны-террориста 17 поединков и 13 пропущенных голов в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов может перейти в «Борнмут».