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  4. Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Франция
27 июня 2025, 14:24 |
1400
0

Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым

Парижский клуб продаст россиянина ради украинца

27 июня 2025, 14:24 |
1400
0
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание Goal.com.

В связи с этим, по информации источника, парижский клуб окончательно решил продать российского вратаря Матвея Сафонова, чтобы не создавать проблем в коллективе.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. На счету голкипера из страны-террориста 17 поединков и 13 пропущенных голов в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов может перейти в «Борнмут».

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Матвей Сафонов
Дмитрий Вус Источник: Goal.com
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