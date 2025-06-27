Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Испанец рассчитывает на бразильского вингера Эндрика
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо заявил, что рассчитывает на бразильского вингера Эндрика, который продолжает восстанавливаться от травмы.
«Мы хотим, чтобы Эндрик вернулся как можно скорее. Он скоро вернется к тренировкам с командой, и он точно входит в мои планы», – заявил Алонсо.
Бразилец не выходил на поле с 18 мая из-за травмы. В прошлом сезоне бразилец провел 22 матча в составе «сливочных», отличившись одним голом и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Перес изгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ.
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