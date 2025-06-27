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  4. Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Испания
27 июня 2025, 11:54 |
2724
2

Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария

Трансфер Родриго может принести королевскому клубу 90 миллионов евро

27 июня 2025, 11:54 |
2724
2
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес разочаровался в игре 24-летнего футболиста на групповом этапе клубного чемпионата мира, из-за чего принял решение избавиться от него.

Отмечается, что трансфер Родриго может обойтись «Баварии» в 90 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Родриго попросил «Реал» отпустить его.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Бавария Флорентино Перес трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
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SHN
Если он будет об этом кричать,то максимум 60
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Victor673256ua
Там наче і з АПЛ до Родріго інтерес був. Та і Саудівська Аравія цікавилась
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