Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Трансфер Родриго может принести королевскому клубу 90 миллионов евро
Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.
По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес разочаровался в игре 24-летнего футболиста на групповом этапе клубного чемпионата мира, из-за чего принял решение избавиться от него.
Отмечается, что трансфер Родриго может обойтись «Баварии» в 90 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Родриго попросил «Реал» отпустить его.
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