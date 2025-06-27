Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария

Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес разочаровался в игре 24-летнего футболиста на групповом этапе клубного чемпионата мира, из-за чего принял решение избавиться от него.

Отмечается, что трансфер Родриго может обойтись «Баварии» в 90 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Родриго попросил «Реал» отпустить его.