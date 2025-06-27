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  4. Он устал. Лунин принял решение о своем будущем в Реале
Испания
27 июня 2025, 13:14 | Обновлено 27 июня 2025, 13:15
1819
5

Он устал. Лунин принял решение о своем будущем в Реале

Андреем активно интересуется «Овьедо»

27 июня 2025, 13:14 | Обновлено 27 июня 2025, 13:15
1819
5
Он устал. Лунин принял решение о своем будущем в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Овьедо» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, 26-летний футболист устал быть вечным запасным и готов рассмотреть вариант с уходом из королевского клуба, в том числе в «Овьедо».

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо проведет важную беседу с Андреем Луниным.

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трансферы чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Овьедо Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 5
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aleks8-48
Тут ділема-майже не грати,але постійно отримувати найвищі тітули,та гарні преміальні, або постійно грати та весь час боротись за виживання клубу.
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+3
Max123
А ми як втомилися... )
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+1
pol-55
Авторитетна "Марка" пише що лишається,а якийсь Вус мусолить вчорашню.... 
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0
Олег
не розумію для чого він продовжив контракт з Реалом? Тепер би був вільним агентом , і вибрав би любий клуб + стартові би отримав за підписання як вільний агент. А так новому клубу треба 20-ку десь знайти, що для того ж Ов'єдо - нереально. І взагалі, краще б пішов до саудитів в якусь зіркову команду, ті вільним агентам дають хороші підписні бонуси і зарплати захмарні, ніж тепер йти грати в якиїсь провінціальний бідний Ов'єдо, чи сидіти в запасі безкінечно в Реалі...
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0
dimando560
🤡
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0
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