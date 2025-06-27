Он устал. Лунин принял решение о своем будущем в Реале

«Овьедо» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, 26-летний футболист устал быть вечным запасным и готов рассмотреть вариант с уходом из королевского клуба, в том числе в «Овьедо».

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо проведет важную беседу с Андреем Луниным.