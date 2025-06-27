Что произошло? У Карпат возникли проблемы с приглашением легионеров

Как стало известно Sport.ua, те легионеры, на которых «Карпаты» рассчитывали усилиться в новом сезоне, не дают согласия на переезд в Украину из-за российской агрессии.

По имеющейся информации, это вынуждает селекционеров «Карпат» сосредоточиться на поиске новичков в отечественных клубах.

Сейчас в расположении «зелено-белых» находятся только два потенциальных новичка: вратарь Андрей Клищук из «Кривбасса» и нападающий Ярослав Карабин из «Руха».

Тренируется с основной командой и группа игроков молодежного состава (U-19).

Ожидается, что кто-то из резервистов может поехать на июльские сборы в Австрию, если сумеет проявить себя в спаррингах с ФК «Куликов-Белка» и «Агробизнес», которыми завершится первый домашний этап подготовки.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» на сборах в Австрии проведут спарринг с клубом, выигравшим АПЛ.