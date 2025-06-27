27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

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Лучшим игроком поединка был признан бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор. Атакующий игрок королевского клуба провел на поле 66 минут, за которые успел отличиться голом и ассистом.

Без вариантов. Назван лучший игрок матча РБ Зальцбург – Реал