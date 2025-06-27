Без вариантов. Назван лучший игрок матча РБ Зальцбург – Реал
Награду получил Винисиус Жуниор
27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.
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Лучшим игроком поединка был признан бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор. Атакующий игрок королевского клуба провел на поле 66 минут, за которые успел отличиться голом и ассистом.
Без вариантов. Назван лучший игрок матча РБ Зальцбург – Реал
.@vinijr’s performance has earned him the #SuperiorPlayerofTheMatch award!#SuperiorisWorthPlayingFor#FIFACWC@MichelobULTRA | @playformichelob pic.twitter.com/R2bmXtoSZG— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 27, 2025
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