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  4. Без вариантов. Назван лучший игрок матча РБ Зальцбург – Реал
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 10:27 |
593
0

Без вариантов. Назван лучший игрок матча РБ Зальцбург – Реал

Награду получил Винисиус Жуниор

27 июня 2025, 10:27 |
593
0
Без вариантов. Назван лучший игрок матча РБ Зальцбург – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

27 июня состоялся матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальцбург и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.

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Лучшим игроком поединка был признан бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор. Атакующий игрок королевского клуба провел на поле 66 минут, за которые успел отличиться голом и ассистом.

Без вариантов. Назван лучший игрок матча РБ Зальцбург – Реал

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу РБ Зальцбург Винисиус Жуниор лучший игрок
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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