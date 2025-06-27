Аль-Хиляль вошел в историю клубного чемпионата мира

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Аль-Хиляль из Саудовской Аравии победил мексиканскую Пачуку со счетом 2:0 и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Салем Аль-Давсар забил первый гол в матче. Этот забитый мяч позволил игроку стать лучшим азиатским бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира:

5 – Салем Аль-Давсари

4 – Цукаса Шиотани

Второй гол в матче на счету Маркоса Леонардо. Интересным фактом является то, что этот гол стал 18-м, забитым бразильскими игроками на турнире этого года:

18 – Бразилия

17 – Аргентина

11 – Франция

Аль-Хиляль стал единственным представителем от АФК в 1/8 финала:

9 – УЕФА

4 – КОНМЕБОЛ

2 – КОНКАКАФ

1 – АФК

В новом формате клубного чемпионата мира Аль-Хиляль стал первым арабским и азиатским клубом, квалифицировавшимся в стадию плейоф соревнований.