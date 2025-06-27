Аль-Хиляль вошел в историю клубного чемпионата мира
Салем Аль-Давсари также переписал бомбардирский рекорд турнира
В матче третьего тура клубного чемпионата мира Аль-Хиляль из Саудовской Аравии победил мексиканскую Пачуку со счетом 2:0 и квалифицировался в 1/8 финала турнира.
Салем Аль-Давсар забил первый гол в матче. Этот забитый мяч позволил игроку стать лучшим азиатским бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира:
- 5 – Салем Аль-Давсари
- 4 – Цукаса Шиотани
Второй гол в матче на счету Маркоса Леонардо. Интересным фактом является то, что этот гол стал 18-м, забитым бразильскими игроками на турнире этого года:
- 18 – Бразилия
- 17 – Аргентина
- 11 – Франция
Аль-Хиляль стал единственным представителем от АФК в 1/8 финала:
- 9 – УЕФА
- 4 – КОНМЕБОЛ
- 2 – КОНКАКАФ
- 1 – АФК
В новом формате клубного чемпионата мира Аль-Хиляль стал первым арабским и азиатским клубом, квалифицировавшимся в стадию плейоф соревнований.
A crucial victory for @Alhilal_FC 👏#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ планирует заявить украинского футболиста на Клубный чемпионат мира
Сине-желтые не оставили шансов сопернику