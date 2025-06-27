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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 07:44 |
742
0

Аль-Хиляль вошел в историю клубного чемпионата мира

Салем Аль-Давсари также переписал бомбардирский рекорд турнира

27 июня 2025, 07:44 |
742
0
Аль-Хиляль вошел в историю клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Аль-Хиляль из Саудовской Аравии победил мексиканскую Пачуку со счетом 2:0 и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Салем Аль-Давсар забил первый гол в матче. Этот забитый мяч позволил игроку стать лучшим азиатским бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира:

  • 5 – Салем Аль-Давсари
  • 4 – Цукаса Шиотани

Второй гол в матче на счету Маркоса Леонардо. Интересным фактом является то, что этот гол стал 18-м, забитым бразильскими игроками на турнире этого года:

  • 18 – Бразилия
  • 17 – Аргентина
  • 11 – Франция

Аль-Хиляль стал единственным представителем от АФК в 1/8 финала:

  • 9 – УЕФА
  • 4 – КОНМЕБОЛ
  • 2 – КОНКАКАФ
  • 1 – АФК

В новом формате клубного чемпионата мира Аль-Хиляль стал первым арабским и азиатским клубом, квалифицировавшимся в стадию плейоф соревнований.

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Пачука Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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